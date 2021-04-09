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وزير الشباب والرياضة بقتتح مركز شباب الأمل بحضور النائب عيد حماد "صور"

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/626453/وزير-الشباب-والرياضة-بقتتح-مركز-شباب-الأمل-بحضور-النائب-عيد-حماد-صور

افتتح وزير الشباب والرياضة مركز شباب الأمل، بمدينة 15 مايو، بحضور عضو مجلس النواب، عيد حماد، وعضو مجلس الشيوخ، محمود بكرى، وعدد من قيادات محافظة القاهرة.

وزير الشباب والرياضة يتفقد المنشآت الرياضية

وتفقد وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، المنشآت الرياضية، الخاصة بالمركز والمكونة من صالة أنشطة داخلية، وملعب ثلاثى بمنطقة الـ 50 فدان، بمشروع الإسكان الاجتماعى مدينة 15 مايو، وملعبين للتنس الأرضي، وحمام للسباحة، ومبنى اجتماعى.

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بحضور النائب عيد حماد وزير الرياضة يتفقد عدد من المنشآت الرياضية

جاء ذلك ضمن جولات متعددة خاضها وزير الرياضة فى عدد من الأماكن لمختلف المنشآت الرياضية والاجتماعية والشبابية بمراكز شباب وأندية المحافظة.

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هذا وكان النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، قد أكد فى تصريح سابق، أن الدولة المصرية تسعى إلى تحسين مستوى الخدمة ورعاية البسطاء ومحدودي الدخل، ويبرز ذلك عند افتتاح عدد من المشروعات القومية والطبية  وأيضًا رياضية.

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وثمن عضو مجلس النواب، عيد حماد، مجهود وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا على أهمية دورها فى تنمية الإنسان وتطوير بنية المنشآت الرياضية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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