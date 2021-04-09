محمد سامي يروي القصة الكاملة لمسلسل نسل الأغراب

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كشف المخرج محمد سامي، لأول مرة الخط الدرامي لمسلسل "نسل الأغراب" قبل أيام قليلة على بدء شهر رمضان الكريم، من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي.

دوت الخليج يتطرق إلى تفاصيل مسلسل نسل الأغراب الذي لفت الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع عرض البرومو التشويقي للمسلسل الذي ضم نخبة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد السقا وأمير كرارة.

قصة مسلسل نسل الأغراب

بدء محمد سامي قصة المسلسل، قائلًا: " من سنين كتيرة جدا في واحد نزل من الجبل "رجب الغريب"، دا راجل شرير نزل على بلد في الصعيد وقال لأهلها عاوز أعيش معاكم أنا وناسي، أهل القرية رفضوا فقتلهم كلهم وعاش فيها هو وعيلته".

وأكمل حديثه: "خلف 4 رجالة، كان بينهم خلاف، واحد من الرجالة دول خلف "عساف الغريب" "أحمد السقا"، وواحد تاني خلف "غفران الغريب" أمير كرارة، والأخ الثالث خلف مي عمر وإدوارد ودياب، والرابع خلف "مصطفى" أحمد عبد الله".

سبب تسمية المسلسل بـ “نسل الأغراب”

أوضح محمد سامي، سبب تسميه المسلسل بـ "نسل الأغراب" قائلًا: " من 20 سنة حصلت خناقة كبيرة "العركة الكبيرة" "عساف الغريب" أحمد السقا قطع نسل "غفران الغريب" أمير كرارة قتل أخواته وكل حبايبه، وقام "غفران الغريب" قتل عائلة "عساف"، وهرب "غفران" بذكاء من الحكم وتحايل على القانون، أما "عساف" حبس لمدة 20 سنة".

مي عمر زوجة لأحمد السقا وأمير كرارة في المسلسل

وكشف”سامي” أخيرًا عن ظهور الفنانة مي عمر كزوجة للشقيقين هما "أحمد السقا" و "أمير كرارة" في أحداث المسلسل قائلًأ: "عساف الغريب" أحمد السقا كان حب عمره بنت عمه "جليلة مي عمر، تزوجها قبل حبسه وأنجب منها "حمزة"، وهو في السجن "غفران" أمير كرارة قام بتطليقها منه وتزوجها وأنجب منها "سليم"، وعندما علم "عساف" أو أحمد السقا بالأمر، أرسل رجاله وخطفوا والدة "غفران" وأخفاها في مكان، ورفض طوال فترة حبسه أن يلتقي به وقاله إنه لما يخرج من السجن هيأخذ زوجته وابنه ويقوله فين والدته".

الجدير بالذكر، أن مسلسل نسل الأغراب يضم هالة من كبار نجوم الفن من بينهم أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، نجلاء بدر والفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد، وإداورد، وأحمد مالك، وريم سامي، وغيرهم العديد.