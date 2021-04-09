اليوم.. وصول أكبر كراكات الشرق الأوسط «مهاب مميش» إلى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه من المنتظر وصول الكراكة الجديدة" مهاب مميش" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط محمولة على متن سفينة النقل الثقيل "XIANG RUI KOU" لمنطقة غاطس بورسعيد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لعبورها قناة السويس فى اليوم التالى بمشيئة الله ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.





وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن إجراءات فصل الكراكة عن السفينة ستتم تحت إشراف ومتابعة من الهيئة وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة Royal IHC الهولندية، على أن تتولى قاطرات الهيئة بعد ذلك تحريك وقطر الكراكة بالمجرى الملاحى. جدير بالإشارة، أن الكراكة "مهاب مميش" تعد الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة وهى كراكة ماصة طاردة تلائم العمل فى القناة، يبلغ طول الكراكة 147.4 مترا، وعرضها 23 مترا، وغاطس 5.50 متر، بعمق تكريك 35 متر، وقدرة كلية 29.190 كيلو وات.

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