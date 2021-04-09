«دومينو الشائعات».. سيمنار علمى يناقش الأكاذيب حول جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة أمانى ألبرت رئيس شعبة «الشائعات والأخبار الزائفة» بمنتدى الأصالة والتجديد فى بحوث الإعلام العربية، عن عقد سيمنار علمى غدا السبت، بعنوان «دومينو الشائعات» فى تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر.





ويأتى السيمنار برعاية الدكتور محمد سعد عميد المعهد العالى للإعلام بالشروق فى القاهرة ومؤسس المنتدى، وبمشاركة الخبير الإعلامى الأردنى حسين دعسة مدير تحرير جريدة الرأى الأردنية والمستشار الإعلامى الأسبق لوزير الثقافة الأردنى، كمحاضر رئيس متحدثًا عن «دومينو الشائعات: سنة من الأكاذيب وجائحة كورونا» وتتحدث الدكتوره رضا فولى عن «دومينو المحتوى الزائف وتطبيقات الذكاء الاصطناعى» والدكتور محمد وليد بركات عن «الشائعات: رؤية مفاهيمية وتأثيرات مجتمعية»

وأشار الدكتور محمد سعد أن هناك حراك علمى كبير داخل المنتدى حيث تناقش الشعب المختلفة عدد كبير من الموضوعات المهمة المرتبطة بما نواجه على أرض الواقع، ويأتى موضوع الشعبة حول دومينو الشائعات فى الوقت المناسب لمواجهة جائحة المعلومات التى ظهرت خلال أزمة كورونا.

ويقول الخبير الإعلامى حسين دعسه إنه سيتم تقصى عدة نماذج من آليات بناء الاخبار وطرق بث وسائل الإعلام العربية والعالمية لنماذج من الشائعات، وهل من الممكن وقف اللعبة؟ ومن المنتصر بعد هذا الوباء؟ وكيف نخرج كمؤسسات اعلامية، وأصحاب قرار إعلامى من رقعة الدومينو بدون انهيارات جديدة، كما نناقش إمكانية رصد بروتوكول عربى للخروج من لعبة الأمم التى تحولت لحجارة دومينو نحو التنمية الإعلامية الرقمية المستدامة.

يذكر أن السيمنار سيشهد عددًا من المداخلات من جانب باحثى وأساتذة الإعلام، ويختتم بعدد من التوصيات والمقترحات، كما سيتم منح الحاضرين شهادة مشاركة، والسيمنار سيبث عبر تطبيق زووم بواسطة الرابط التالى (اضغط هنا).

جدير بالذكر، أن منتدى الأصالة والتجديد، يعد تيارا بحثيا يضم عدد كبير من أساتذة وباحثى الإعلام ويزيد عدد شعبة للعلمية عن 35 شعبة لكل تخصصات الإعلام.