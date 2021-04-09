الأنبا بولا يطيب مزار شهداء طنطا بابى النجا

جدة - نرمين السيد - توجه الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، اليوم الجمعة، بعد صلوات قداس التذكار الرابع لشهداء طنطا الأبرار إلى مزار الشهداء الملحق بكنيسة مارجرجس والشهداء الأبرار بابى النجا بطنطا لتطييب أجسادهم الطاهرة ومعه آباء كهنة الكنيسة.





وزار الأنبا بولا، المتحف المقام بجوار المزار لنوال البركة وتقديم التعزية لأسر الشهداء والتقاط بعد الصور التذكارية معهم. جدير بالذكر أنه تم افتتاح هذا المزار الذى يضم 30 من أجساد شهداء أحد الشعانين يوم 9 يناير 2018، كما افتتح المتحف الذى يضم أهم ما كتبته الصحف المصرية والعالمية عن أحداث التفجير. كما يضم المتحف بعضًا من أجزاء الكنيسة المختلفة وعليها آثار دماء شهدائنا وبعضًا من ملابسهم ومتعلقاتهم وملابس الشمامسة المروية بدمائهم النقية.

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