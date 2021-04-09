عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدى تحرير سيناء والفطر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 143 لسنة 2021 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل 2021 وعيد الفطر المبارك الموافق الاول من شوال لعام 1442 هـ.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة.