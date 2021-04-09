امساكية رمضان 2021 في القاهرة..تعرف على مواعيد الإفطار

/626456/امساكية-رمضان-2021-في-القاهرةتعرف-على-مواعيد-الإفطار

امساكية رمضان 2021 القاهرة، يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات الماضية عن الامساكية التي من شأنها كشف مواعيد رفع أذان المغرب وأذان الفجر على مدار الـ 30 يومًا خلال شهر رمضان المبارك 2021.

يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الاثنين الموافق 12-4-2021، حيث يوافق يوم 13 أبريل الأول من رمضان.

دوت الخليج يرصد امساكية رمضان 2021 في القاهرة، فضلًا عن توقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام في كل يوم على مدار شهر رمضان المبارك.

امساكية رمضان 2021

عدد ساعات الصوم في أول يوم رمضان الموافق 13 ابريل تصل إلى 14 ساعة و41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30، حسب امساكية رمضان 2021.

- الأربعاء 14 أبريل الموافق 2 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22، العشاء 7:42، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الخميس 15 أبريل الموافق 3 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22، العشاء 7:43، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الجمعة 16 أبريل الموافق 4 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23، العشاء 7:44، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- السبت 17 أبريل الموافق 5 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و49 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:45، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الأحد 18 أبريل الموافق 6 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:46، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الاثنين 19 أبريل الموافق 7 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و53 دقيقة، صلاة المغرب 6:25، العشاء 7:46، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الثلاثاء 20 أبريل الموافق 8 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و55 دقيقة، صلاة المغرب 6:25، العشاء 7:47، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30.

- الأربعاء 21 أبريل الموافق 9 رمضان طبقًا امساكية رمضان 2021

تقدر ساعات الصوم بنحو 14 ساعة و57 دقيقة، صلاة المغرب 6:26، العشاء 7:48، السحور 1:29، إمساك 3:29، الفجر 3:49، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الخميس 22 أبريل الموافق 10 رمضان

تبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و59 دقيقة، صلاة المغرب 6:27، العشاء 7:49، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الجمعة 23 أبريل الموافق 11 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و1 دقيقة، صلاة المغرب 6:27، العشاء 7:50، السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29.

- السبت 24 أبريل الموافق 12 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و2 دقيقة، صلاة المغرب 6:28، العشاء 7:51، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان

عدد ساعات الصيام 15 ساعة و4 دقيقة، صلاة المغرب 6:29، العشاء 7:52، السحور 1:24، إمساك 3:24، الفجر 3:44، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الاثنين 26 أبريل الموافق 14 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و6 دقيقة، صلاة المغرب 6:29، العشاء 7:52، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الثلاثاء 27 أبريل الموافق 15 رمضان حسب امساكية رمضان ٢٠٢١

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و8 دقيقة، صلاة المغرب 6:30، العشاء 7:53، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأربعاء 28 أبريل الموافق 16 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقيقة، صلاة المغرب 6:31، العشاء 7:54، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الخميس 29 أبريل الموافق 17 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و12 دقيقة، صلاة المغرب 6:31، العشاء 7:55، السحور 1:19، إمساك 3:19، الفجر 3:39، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و14 دقيقة، صلاة المغرب 6:32، العشاء 7:56، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و16 دقيقة، صلاة المغرب 6:32، العشاء 7:57، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأحد 2 مايو الموافق 20 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و17 دقيقة، صلاة المغرب 6:33، العشاء 7:58، السحور 1:16، إمساك 3:16، الفجر 3:36، الشروق 5:11، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الاثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و19 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:59، السحور 1:15، إمساك 3:15، الفجر 3:35، الشروق 5:10، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الثلاثاء 4 مايو الموافق 22 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و21 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 8:00، السحور 1:13، إمساك 3:13، الفجر 3:33، الشروق 5:09، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأربعاء 5 مايو الموافق 23 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35، العشاء 8:01، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الخميس 6 مايو الموافق 24 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و24 دقيقة، صلاة المغرب 6:36، العشاء 8:01، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:08، الظهر 11:51، العصر 3:29

- الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان حسب امساكية رمضان ٢٠٢١.

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:36، العشاء 8:02، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37، العشاء 8:03، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأحد 9 مايو الموافق 27 رمضان حسب امساكية رمضان 2021

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38، العشاء 8:04، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28.

- الإثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و31 دقيقة، صلاة المغرب 6:38، العشاء 8:05، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28.

- الثلاثاء 11 مايو الموافق 29 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و33 دقيقة، صلاة المغرب 6:39، العشاء 8:06، السحور 1:06، إمساك 3:06، الفجر 3:26، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28.

- الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان..امساكية رمضان 2021

عدد ساعات الصوم طبقا لـ امساكية رمضان ٢٠٢١، تكون 15 ساعة و35 دقيقة، صلاة المغرب 6:40، العشاء 8:07، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28.