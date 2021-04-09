/626457/رقم-قياسي-جديد-ينتظر-محمد-صلاح-قبل-موقعة-ريال-مدريد-الأوروبية

نجوم كرة القدم الإفريقية دائما يتواجدون في أكبر المحافل العالمية، وأفضل الأندية الكبرى ويظهروا دائما بشكل مثالي ويكونوا أحد أفضل لاعبي كرة القدم على مر التاريخ.

بطولة دوري أبطال أوروبا لها ذكريات جيدة مع اللاعبين الأفارق، سواء الذين اعتزلوا أو من يتواجدوا حاليا ويلعبوا في البطولة الأكبر على مستوي العالم.

ينتظر محمد صلاح نجم فريق ليفربول دخول المجد من أوسع أبوابة وذلك خلال لقاء ريال مدريد القادم، ضمن مباريات العودة لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا

وتمكن محمد صلاح أن يسجل 10 أهداف حتي الآن في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويبتعد بفارق 4 أهداف عن ديديه دروجبا مهاج تشيلسي الإنجليزي السابق ومنتخب ساحل العاج، والذي يمتلك 14 هدفا.

ويمكن لنجم ليفربول الإنجليزي مواصلة التألق مع فريقة، خاصة بعدما تمكن من تسجيل هدف خلال آخر مباراة أمام ريال مدريد الإسباني، ليصل للهدف العاشر في هذه القائمة، ويستاوى مع صامويل إيتو نجم برشلونة السابق ومنتخب الكاميرون، والذي يمتلك أيضا 10 أهداف.

ساديو ماني

وهناك نجم آخر يسبق محمد صلاح في هذه القائمة، ويلعب حاليا معه مع فريق ليفربول، وهو لاعب الجناح ساديو ماني نجم السنغال، والذي يمتلك 12 هدفا، ولكنه لم يسجل منذ فترة كبيرة، وستكون هناك منافسة شرسة من أجل الإنفراد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الأفارقة الذين تمكنوا من التسجيل خلال الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا:

-ديديه دروجبا "ساحل العاج": 14 هدفا

-ساديو ماني "السنغال": 12 هدفا

-صامويل إيتو "الكاميرون": 10 أهداف

-محمد صلاح "مصر": 10 أهداف

-إيمانويل أديبايور "توجو": 7 أهداف

-مايكل إيسيان "غانا": 5 أهداف

-سيدو كيتا "مالي": 4 أهداف

-حكيم زياش "المغرب": 4 أهداف

بعدما تعرض لاعبه الأفريقي للعنصرية.. ليفربول يرد بقوة (تفاصيل)

أصدر ليفربول الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح المحترف المصري، بيانا رسميا يستنكر فيه واقعة التنمر التي وقعت علي نابي كيتا لاعب ليفربول خلال مباراة ريال مدريد في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الملكي وأنتهت بفوز الريال بثلاثية مقابل هدف وحيد.

محمد صلاح

وأصدر ليفربول الإنجليزي بيانا رسميا س يستنكر فيه بعض التصرفات التي شنها الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي على اللاعب نابي كيتا خلال مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.