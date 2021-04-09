مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني.. تفاصيل

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يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام نظيره سيمبا التنزاني في إطار ختام منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في البطولة التي يحمل المارد الأحمر لقبها بعد الإنتصار على الزمالك في نهائي النسخة الماضية، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام. ومن المقرر أن يدخل الأهلي مباراة سيمبا التنزاني بتشكيل مغاير عن المباريات الماضية كما أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأحمر.

تشكيل الأهلي المتوفع أمام سميبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا حراسة المرمى : محمد الشناوي . خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون – رامي ربيعة - أيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية - اليو ديانج - محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: جونيور أجايي - محمد شريف - مروان محسن. قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد أعلن عن قائمة مباراة سيمبا التنزاني والتي من المقرر إنطلاقها مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني. محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير . قائمة سيمبا التنزاني لمواجهة الأهلي اليوم بينما أعلن المدير الفني للنادي التنزاني عن القائمة التي ستدخل مباراة الأهلي والمقرر إنطلاقها ف تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب السلام ، وجائت قائمة نادي سيمبا متصدر ترتيب المجموعة الأولى كالتالي: أيشي مانولا - كينيدي جمعة - ألي سالم - كريس موجالو - فرانسيس كاهاتا - لويس ميكيسوني - شوماري كابومبي - جواش أونيانجو - ميدي كاجيري - لاري بواليا - تادو لوانجا - إيراستو نيوني - برنارد موريسون - حسن ديلونجا – سعيد نديملا - باسكال واوا - بينو كاكولانيا - بيتر مودهوا - ديفيد كاميتا - إبراهيم أجيبو - كلاتوس شاما.

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