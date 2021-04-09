بجميع المديريات.. الداخلية تشارك فى احتفالات يوم اليتيم

جدة - نرمين السيد - حرصت وزارة الداخلية ممثلة فى كل القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية على المشاركة فى الإحتفال بيوم اليتيم، من خلال تنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأطفال الأيتام وتقديم الدعم المعنوى لهم وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم.

وقد لاقى ذلك استحسانا من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كل الفعاليات والأنشطة الإنسانية.