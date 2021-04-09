التعليم العالى: 48 مشروعا.. مشاركات مصر فى مبادرة «بريما» من 2018 إلى 2020

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا حول إعادة انتخاب الدكتور محمد الشناوى مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للعلاقات والاتفاقات الدولية، كرئيس بالمشاركة لمؤسسة مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة البحر الأبيض المتوسط "بريما" بإسبانيا، وذلك بإجماع 19 دولة ولمدة عامين.





وأفاد التقرير بأن إجمالى المشروعات التى شاركت فيها مصر فى مبادرة "بريما" خلال الفترة من 2018 - 2020 بلغت نحو 48 مشروعًا من خلال 39 مؤسسة، وتنوعت المؤسسات التى شاركت فى المبادرة، حيث شاركت 18 جامعة حكومية بـ16 مشروعًا، وشاركت 10 مؤسسات بـ8 مشروعات صغيرة ومتوسطة، بينما شاركت 7 مؤسسات بحثية بـ10 مشروعات، وشاركت 3 مؤسسات من القطاع الخاص بـ4 مشروعات، وشاركت 2 من الجمعيات بـ3 مشروعات.

وأشار التقرير إلى أن مصر استضافت العديد من الندوات التعريفية، إذ استضاف مركز DAAD الندوة التعريغية بريما 2021 خلال يوم 22 مارس الماضى وشارك فى الندوة أكثر من 70 باحثًا مصريًا وألمانيًا، كما استضافت جامعة الجلالة ما لا يقل عن 100 باحثًا مصريًا خلال ندوة أقيمت يوم 23 مارس الماضى، وكان ذلك بمشاركة ممثلى الجهات التمويلية المصرية ASRT وSTDF وذلك لشرح وتوضيح المبادئ الخاصة بالمؤسسات التمويلية القومية وتوضيح مجالات التمويل وقيمتها والجهات المستفيدة وكذلك نقاط التواصل، وكان التفاعل إيجابيًا من السادة الحضور.

كما استضافت جامعة الجلالة ندوة مشتركة للباحثين من مصر وإيطاليا، يوم 29 مارس الماضى، وشارك فيها نحو 70 باحثًا مصريًا وايطاليا وأثمر ذلك عن تواصل الباحثين من البلدين والمشاركة المزدوجة فى المشروعات وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، فيما تقرر أن ينتهى التقدم بمقترحات المشروعات فى 15 أبريل 2021.

جدير بالذكر أن مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، تعد من أكثر برامج الشراكة طموحًا فى إطار التعاون "الأورو ـ متوسطى"، وتهدف إلى بناء قدرات البحث والابتكار، وتطوير المعرفة والحلول المبتكرة المشتركة لنظم الأغذية الزراعية لجعلها مستدامة ومتكاملة، وتوفير المياه وإدارتها فى منطقة البحر المتوسط، والسعى نحو الحصول على منتجات غذائية صحية وآمنة وبأسعار مقبولة لجميع سكان دول حوض البحر الأبيض المتوسط.