حياة كريمة.. الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية فى 3 محافظات

جدة - نرمين السيد - فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، وتعظيماً لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.
أوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية تضم كل التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، لتقديم جميع أوجه الرعاية للمواطنين إستهدفت محافظات الإسكندرية والإسماعيلية والفيوم، وتم توزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
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