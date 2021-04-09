صور- لا تهاون.. محافظة الجيزة تضبط رئيس حى بتهمة البناء المخالف فى الدقى

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جدة - نرمين السيد - وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، فى بيان صحفى، أنه لا تهاون فى مواجهة مخالفات البناء وضبط المخالفين مهما بلغ حجم مخالفاتهم، لافتا إلى أنه تم ضبط المخالف لعرضه على النيابة المختصة وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باليقظة التامة فى رصد مخالفات البناء مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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