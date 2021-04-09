6 قنوات منهم 3 مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

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يستعد الأهلي لأخر مواجهات دور المجموعات أمام سيمبا التنزاني في إطار منافسات الجولة السادسة والتي من المقرر أن تنطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام، في لقاء يسعى خلاله كتيبة بيتسو موسيماني في رد الهزيمة التي تلقاها المارد الأحمر في الجولة الثانية بهدف نظيف.

وتنطلق المباراة بين الأهلي و سيمبا التنزاني في تمام التاسعة من مساء اليوم علي ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات، بإدارة تحكيمية للحكم الدولي مصطفى غربال، وبتعليق صوتي للمعلق المصري على محمد على عبر قنوات بي ان سبورت hd4.

ويستعرض دوت الخليج القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسميبا التنزاني في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

واعلنت قناة مكسبي المفتوحة عبر النايل سات علي الصفحة الرسمية للقناة إذاعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر التردد المفتوح للقناة وهو كالتالي: التردد : 11411 معدل الترميز: 27500 معامل الإستقطاب: أفقي القمر الصناعي : النايل سات

كما اكدت شبكة قنوات بي إن سبورت إسناد مهمة تعليق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني للمعلق المصري على محمد علي عبر قناة بي ان سبورت أتش دي 4 .

وتنقل شبكة قنوات on time sport أحداث اللقاء بين الأهلي وسيمبا التنزاني عبر التردد الأرضي للقناة وبتعليق مصري. كما تنقل منصة beIN Sports Connect احداث اللقاء عبر شبكة الإنترنت هذا بالإضافة لقناة beIN Sports Fr 6 HD max.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني

حراسة المرمى : محمد الشناوي . خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة - بدر بانون - أيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية - اليو ديانج - محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - محمد شريف .

قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني.

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير .