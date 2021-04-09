أحمد دياب: الإعاقة فى "الفكر".. ومن يرتكب التنمر «قليل الأدب».. فيديو

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تحدث النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة، عن عدد من القضايا والملفات الرياضية والشبابية، ومنها ما يتعلق بتغليظ عقوبة التنمر التى تناولها مجلس الشيوخ.

وقال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ:” هناك أبطال رياضية من ذوي الهمم، والذين حصلو على ميدليات برونزية فى العاب البارالمبية، والتى تكون أفضل من الأولمبية، وبالفعل شرفوا مصر على منصات التتويج، وبالرغم من ذلك يواجهون تنمر.

أحمد دياب: العجز فى الفكر

وتابع وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ:” العجز والإعاقة ليس عيبًا خلقيًا، بقدر ما يكون إعاقة فكر أو ذهنية، وأرى أن هناك تنمر متعمد وتنمر بالخطأ، أو عن غير عمد، وينتج عن جهل وهذا يؤثر على نفسية الناس، إذ لابد وجود توعية من الأثر السلبي على المجمتع والفرد وعلى الأسرة.

أحمد دياب: هناك نوعان من التنمر

وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أحمد دياب:” هناك نوعان من التنمر المتعمد والخطأ أو غير العمد وهي التي تصدر عن جهل، لذلك لابد من وجود توعية بالتنمر واثره السلبي فى المجتمع والأسرة والمحيطين باللشخص الذي تعرض للتنمر، أما التنمر عن العمد يقتضي العقوبة على التنمر.

هذا وقاال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن المجلس بدأ عقد جلساته بمناقشة بعض مشروعات القوانين المحاله إلية من مجلس النواب، مشيرًا إلى مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالقطن، و مشروع قانون تغليظ العقوبة على ختان الإناث وإنشاء أكاديمية للتعليم الفني ،مؤكدا على ان هذا هو الدور الفعال والمتكامل لغرفتي البرلمان لغرفتي البرلمان.