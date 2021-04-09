أهم محطات نيللي الفنية والعاطفية.."تعرف على عدد زيجاتها"

/626462/أهم-محطات-نيللي الفنية-والعاطفيةتعرف-على-عدد-زيجاتها

تصدرت الفنانة نيللي “الترند“مؤخرًا بعد ظهورها في برنامج "مساء Dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة Dmc، وكانت طالتها على شاشة التليفزيون مرة أخرى حدث مميز وفريد من نوعه أعاد خفة الدم والحيوية والبهجة للشاشة من جديد.

دوت الخليج يستعرض لكم أهم المحطات في حياة الفنانة نيللي المهنية والشخصية، فضلًا عن عدد زيجاته المختلفة وحياتها العاطفية التي لن تستقر مطلقًا.

ملامح حياة نيللي الشخصية

الفنانة نيللي ممثلة وفنانة استعراضية من أصول سورية ولدت سنة 1994 في حي المهندسين في القاهرة، اسمها الكامل نيللي آرتين كالفيان.

بدأت مسيرتها الفنية منذ الصغر وهي في الثالثة من عمرها، وكان لها العديد من الأقارب في الوسط الفني منهم شقيقتيها الفنانة فيروز وميرفت، وابنة خالتها لبلبة، ما ساعدها في الوصول إلى عالم الفن بسهولة.

أعمال الفنانة نيللي

كان أول أعمالها السينمائية في عام 1953عندما رشحها المخرج عاطف سالم لأداء دور فيروز وهي صغير من خلال فيلم "الحرمان" مع الفنان عماد حمدي والفنانة زوزو ماضي.

شاركت في فيلم عصافير الجنة للمخرج يوسف شوكت بطولة فيروز والفنان الكبير محمد ذو الفقار عام 1955، وهكذا بدأ طريقها يُرسم نحو الشهرة وأخذت تنتقل من فيلم لآخر ليصل رصيدها في السينما المصرية ما يقرب من 87 فيلمًا.

قدمت أول مسلسل إذاعي لها بعنوان "شئ من العذاب" أمام الموسيقار فتحي عبدالوهاب، لتقوم بأول بطولة مطلقة لها في فيلم "المراهقة الصغيرة" سنة 1966، وبعد تقديم العديد من الأفلام تركت نيللي السينما واتجهت إلى الفوازير والاستعراض ثم توقفت لتستكمل مسيرتها شيرهان.

حياة نيللي العاطفية

تزوجت نيللي 4 مرات، فتزوجت في المرة الأولى من المخرج حسام الدين الذي أخرج لها 4 أفلام رغمًا عن أهلها وتركته بعد مرور 3 أشهر من زواجهما بسبب فرق العمر الكبير بينهما، ثم تزوجت من الملحن "مودي الإمام" لتقرر بعد طلاقها عدم تكرار تجربة الزواج من الوسط الفني، ليأتي بعده رجل الأعمال المصري "خالد بركات"، حيث عاشت معه في لندن مايقرب من سنتين ثم انفصلا بسبب مطالبته باعتزالها الفن.

أما عن زيجاتها الرابعة فكانت سرًا من رجل الأعمال والخبير السياحي "عادل حسني" وتركته أيضًا لإصراره على تركها للفن.