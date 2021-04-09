/626463/اتهام-صن-داونز-بالتفويت-للفريق-الجزائري-تثير-قلق-جمهور-الزمالك-تفاصيل

أثار تأخر صن دوانز بهدفين أمام شباب بلوزداد الجزائري القلق بين جمهور الزمالك وعشاق الكرةة المصرية بسبب إتهام البعض النادي الجنوب إفريقي بالتواطؤ مع الجانب الجزائري من أجل فوز الأخير لأن الأول قد حسم التأهل في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بينما يحتاج المنافس الفوز ليصعد كثاني المجموعة.

وربط البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي موقف مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري ومباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر التي يحتاج الزمالك فيها لفوز الترجي التونسي بأي نتيجة مع إنتصار الفارس الأبيض على تونجيت السنغالي من أحل حسم الصعود للدور القادم من البطولة.

ترتيب مجموعة صن داونز والهلال

وعبر البعض عن غضبه من موقف النادي الجنوب إفريقي الذي قرر خوض المباراة بالصف الثاني للفريق أمام شباب بلوزداد الذي أستغل ذلك وتقم بهدفين على الفريق وهي النتيجة التي تصعد بالنادي الجزائري في وصافة الترتيب، وبالتالي يتأكد خروج الهلال السوادني من البطولة لأن الترتيب سيصبح كالتالي قبل نهاية المباراتين بـ 20 دقيقة: 1- صندوانز 13 نقطة 2-شباب بلوزداد 9 3- الهلال السوداني 5 4- مازيمبي 3

تعليقات مشجعي الزمالك عبى «تفويت» مباراة مولودية الجزائر و صن دوانز

وكتب أحد المغردين عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " اه أنا اعرف فريق صن دوانز فاز عليه أكتر من مرة وأخذ النجمه الوحيده منه علي ارضه ونفس المدرب أخذ النجمه التانيه مع فريق أخر وصن دوانز لم يفز على الفريق الذي ذكرته الإ مرة واحدة، و صن دوانز مش بيلعب بالاساسيين ومفوت المباراة".

وغرد أخر :" هل سيتم إتهام فريق صن دوانز الجنوب افريقي بتؤاطو مع شباب بلوزداد الجزائري، لأنه أعطى راحة لبعض اللاعبين بعد تأكد صعوده أول مجموعته، موقف صن دوانز مشابه لموقف الترجي التونسي".

وتابع أخر : " مساء الخير ياتاريخ، لكن صن دوانز بيلعب بصف التانى وسايب بلوزداد براحته خالص، هل ده نفس سيناريو مباراه الترجى غدا".

موعد مباراة الزمالك و تونجيت السنغالي

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي في إطار منافسات ختام منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي يسعى خلالها الفارس الأبيض للفوز ثم تلقى هدية من الجانب الأخر وهي فوز الترجي على مولودية الجزائر من أجل حسم التأهل للدور القادم".