المصريين الأحرار يقدم مقترحات جديدة لفتح آفاق اقتصادية فى مجال السياحة

جدة - نرمين السيد - وكانت توقعات اللجنة الاقتصادية للحزب المُعلنة خلال شهر مارس 2020 كانت الأقرب للواقع الآن.

وقالت اللجنة الاقتصادية، إنها تفصح عن مقترحاتها بهدف فتح آفاق اقتصادية جديدة فى مجال السياحة لتكون مصر هى الرائدة فى نهج اقتناص الفرص، كما طرحنا من قبل كيفية تحويل الأزمة إلى فرصة.

وأكدت أن هناك ضرورة فى مواكبة المرحلة والاستمرار فى تعظيم الاستفادة من التطوير، والميكنة نتاج المبادرات الرقمية خصوصًا فى ضوء صعوبة تحرك الكثيرين أو الخروج والسفر جراء جائحة كورونا.

وأشار إلى أن هناك ضرورة لمواكبة الخطوة التى قامت بها مصر والتى يمكننا ربطها بالأحداث والافتتاحات الضخمة، التى حدثت فى الفترة الأخيرة سواء فى حدث نقل مومياوات ملوك، وملكات مصر الـ 22 لمغادرة مقرها بالمتحف المصرى بالتحرير التى ترجع مستقرها لنحو 119 عاما، لتنتقل فى موكب أسطورى لمقرها الدائم فى المتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط.

وأوضحت "علينا اتباع نهج التكامل لتحقيق نتائج اقتصادية مذهلة على مر العصور، فعلى سبيل المثال فى المجال الاقتصادى على الجانب السياحى علينا إلا نقتصر على دعوة وزير السياحة الآثار الدكتور خالد العنانى لطرح حملات ترويجية أون لاين فى 12 سوقا متنوعا عربيا وأوروبيا، وأسيويا، وأمريكيا بل علينا البدء فى فتح إمكانية زيارة أى مكان بمصر لسياح العالم أجمع لزيارة معالم، ومتاحف وقصور مصر المختلفة من خلال Google Earth التى تسمح بزيارة أى مكان فى العالم عبر خاصية Voyager، والحد تطبيقات أخرى تستعين بخدمة Google Maps مثل موقع GeoGuessr، والذى يسمح بترك الزوار فى مكان ما فى العالم ويكون عليهم معرفة كل شىء".

وتابعت: "نسابق الزمن ونطرح كل ما هو جديد لاستكمال النهوض بأمة تستحق أن تكون من أوائل الأمم بحضارتها وشعبها وقيادتها المتميزة، ونواصل مسيرتنا فى التنمية المستدامة بإطار يحكمه العلم والصحة والثقافة والتنمية وإرادة الشعب وإدارة الدولة لنمو وتنمية اقتصاد شعب وأمة علينا أن نفكر خارج الصندوق، وإلا ننسى استمرارها فى الإجراءات الاحترازية والحفاظ على ما نحن فيه الآن للحد من تدهور تداعيات فيروس كورونا والاستمرار فى مد يد المبادرة لتظل مصر دائما وأبدا بإذن الله محفوظة بإرادة شعبها وإدارة قياداتها الكرام".