القوى العاملة بالإسكندرية تناقش مخاطر بيئة العمل وأساليب تأمينها الحديثة

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ندوة تحت عنوان: "مخاطر بيئة العمل والأساليب الحديثة فى تأمينها" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بشركة الإسكندرية للمنتجات البترولية "اسبيك"، وذلك فى إطار اهتمام وزارة القوى العاملة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.





وأكد ياسر سعيد مدير المديرية فى كلمته خلال الندوة توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان ضرورة توعية جميع العاملين بالشركة ومصانعها بمبادئ وأساسيات السلامة والصحة المهنية والعمل فى بيئة آمنة، مشيرا إلى أن الندوة تناولت أهمية السلامة والإجراءات الوقائية لتأمين بيئة عمل سليمة وآمنة ، وتم عرض فيديو من قبل مكتب السلامة والصحة المهنية بالعامرية تناول أهمية نظم السلامة والحماية والأساليب الحديثة فى تطبيق هذه النظم.

وأدار الندوة، الكيميائية أميرة متولى مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالعامرية، والكيميائية مروة فرج على مفتش السلامة والصحة المهنية، وبحضور المهندسة اعتدال عامر من الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالمديرية، والمهندس أحمد عبد المعز مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة، والعديد من القيادات والعمالة بالشركة.