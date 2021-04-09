رئيس قناة السويس لـ سعفان: دور بطولى للعاملين فى حل أزمة إيفرجيفن

وقال رئيس هيئة قناة السويس فى برقيته لوزير القوى العاملة: "تلقيت ببالغ السرور خطابكم، والذى يحمل التهنئة المقدمة لنا لجميع العاملين بهيئة قناة السويس فى إنهاء أزمة السفينة إيفرجيفن، التى كانت عالقة بالمجرى الملاحى لقناة السويس والدور البطولى الذى قام به العاملين بالهيئة وإعادة الملاحة لقناة السويس".
وأعرب الفريق أسامة ربيع، عن شكره وتقديره على هذه التهنئة، متمنيا لوزير القوى العاملة التقدم والازدهار للنهوض بوطننا الحبيب.
وأشاد سعفان فى برقية تهنئته لرئيس هيئة قناة السويس بالجهود الكبيرة، فى إنهاء أزمة السفينة "إيفرجيفين" العالقة بالمجرى الملاحى للقناة، مقدراً ما أثبته عظمة وقدرة عمال الهيئة، الذين سطروا ملحمة وطنية فى تعويم السفينة، يتحدث عنها العالم الأن، بسواعد وفكر مصرى خالص.
كما تلقى وزير القوى العاملة برقية مماثلة من الدكتور حسام الدين مصطفى كمال، رئيس النقابة النقابة العامة لأعمال النقل البحرى ردا على برقيته فى هذا الشأن.
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