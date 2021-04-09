خلال لقائه بأئمة الجيزة.. وزير الأوقاف يوضح شروط صلاة القيام فى رمضان

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، والعميد محمد حمزة المستشار العسكرى، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد، والدكتورالسيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة.

أكد جمعة، أن محافظة الجيزة تشهد طفرة كبيرة فى عمارة المساجد شأن جميع محافظات الجمهورية، وأنه لا بد من الحفاظ على المساجد دعويا وفكريا ونظافة، وأنه من غير المسموح إقامة أى أنشطة بدون تصريح مسبق، خصوصًا جمع أموال داخل المساجد، مؤكدا أن صلاة القيام فى شهر رمضان هذا العام قائمة مع مراعاة الضوابط التالية:- ارتداء الكمامة، اصطحاب المصلى الشخصى، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى، عدم فتح دورات المياه، فتح الأضرحة، عدم السماح بإقامة أى مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة، عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها، عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد، السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أى دروس أو خواطر دعوية.

وتابع: "بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر، أما الفتح فى جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الدينى".

كما أكد على قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق فى الخطبة على النحو المتبع، استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما فى ذلك صلاة التراويح، تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه، التنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

ولفت إلى أن هناك نقلة نوعية فى عدد المساجد التى تم افتتاحها بعد إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بمحافظة الجيزة منذ شهر سبتمبر 2020م حتى الآن، وتم افتتاح 61 مسجدًا بمحافظة الجيزة حتى تاريخه، منها 48 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و13 مسجدًا صيانة وترميمًا، وأن إجمالى ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه بلغ 1.332 مسجدًا، منها 1.242 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و90 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفى ختام اللقاء أعلن عن إطلاق مشروع صكوك الأضاحى لهذا العام 1442هـ مع بداية شهر رمضان المبارك.