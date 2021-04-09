الرئيس السيسي يرسل برقية تعزية للملكة إليزابيث لوفاة زوجها الأمير فيليب

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة فى وفاة الأمير فيليب دوق ادنبرة، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملكة ولجميع أعضاء الأسرة الملكية فى مصابهم، حسبما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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