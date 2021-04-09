الجيزة تضبط رئيس حي يقيم بناء مخالفا في الدقي

ضبطت محافظة الجيزة أحد رؤساء الأحياء بإحدى المحافظات المجاورة لقيامة بأعمال بناء مخالف دون ترخيص بإحدي العقارات في حي الدقي.
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه لا تهاون في مواجهة مخالفات البناء وضبط المخالفين مهما بلغ حجم مخالفاتهم لافتا انه تم ضبط المخالف لعرضه علي النيابة المختصة وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
ولفت إلى أنه تم توجيه رؤساء الاحياء والمراكز والمدن باليقظة التامة في رصد مخالفات البناء مع اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
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