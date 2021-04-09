الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسى قيس سعيد بمطار القاهرة.. وقمة مصرية تونسية غدا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار القاهرة، الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحل ضيفاً علي مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة ايام.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية غداً السبت بقصر الاتحادية، ومن المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة علي المستوى الامني والاقتصادي والاستثماري.
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