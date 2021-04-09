وكيل ميار شريف يعلن إصابة بطلة التنس بفيروس كورونا

صرح شريف منصف وكيل أعمال نجمة التنس المصرية ميار شريف، أن اللاعبة أصيبت بڤيروس كورونا الأمس بعد أن تم إجراء المسحة وتبين أنها إيجابية، قائلا: إن البطلة المصرية وفريق العمل حاليا في زيارة سريعة لمصر، وفور وصولها شعرت ببعض الاعياء، وعلية تم إجراء الفحوصات اللازمة وتبين ايجابية الحالة.

وأضاف شريف منصف، فى تصريحات صحفية، أن الفريق حاليا قائم علي العمل علي تعديل جداول تدريبات وبطولات وارتباطات البطلة المصرية التي كان من المقرر أن تشارك في بطولة في البرتغال في منتصف الشهر الحالي، تمهيداً للاشتراك في بطولة رولاند جاروس بفرنسا، أحدي البطولات الأربع العظمي في التنس، أملاً أن لا تؤثر الإصابة بالڤيروس علي طول مدة عدم التدريب والمشاركة في البطولات، واستمرار العمل علي الهدف القادم وهو دخول قائمة المائة الكبار في عالم التنس.

وكان الاتحاد الدولي للتنس قد كشف عن التصنيف الجديد للاعبات خلال الأسبوع الجاري، حيث تراجعت ميار شريف بطلة مصر فى التنس مركزين بالتصنيف العالمي لتحتل المركز الـ 116 بعدما احتلت في وقت سابق المركز الـ 114، بعد إنجازها في بطولة أستراليا المفتوحة رغم خسارتها أمام نظيرتها السلوفينية كايا جوفان فى الدور الثانى من بطولة أستراليا المفتوحة بمجموعتين مقابل مجموعة.

وجاء تراجع ميار شريف بالتصنيف بعد خروجها من بطولتين متتاليتين من الدور الأول، حيث خرجت من بطولة قطر المفتوحة للتنس، بعد خسارتها من اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين نظيفتين، بنتيجة 6 - 0 و 6 - 3، قبل أن تودع بطولة جوادلاخارا من الدور الأول أيضاً، بعد خسارتها أمام المكسيكية جويلانا اولموس بمجموعتين نظيفتين أيضاً، بنتيجة 6 - 3 و 6 - 4.