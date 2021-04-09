فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2021 | لينك الاستعلام Online ومواعيد الدفع

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محمد سياف - ابو ظبي - تُصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي 2021 عن شهر إبريل الجاري، والتي تُعبّر عن استهلاك الفترة من يناير الماضي وحتى نهاية شهر مارس للعام الجاري 2021، خلال أقل من أسبوع وتحديدًا يوم 15 إبريل الحالي، وأعلنت الشركة عن جدول مواعيد الدفع وفترة السماح التي يستطيع المواطن خلالها سداد فاتورة الخط الأرضي دون غرامة أو منع المشتركين من إمكانية الاتصال لعدم سداد الفاتورة.

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2021:

>> يوم 15 إبريل 2021: موعد إصدار فاتورة لشهر إبريل.

>> يوم 14 مايو 2021: انتهاء فترة شهر السماح المقرر من الشركة لسداد فاتورة الأرضي .

>> يوم 15 مايو 2021: موعد تحويل خط التليفون الأرضي إلى نظام الإستقبال فقط لغير ميدلي الفاتورة.

>> يوم 14 يونيو 2021 : موعد انتهاء مدة شهر السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي.

>> يوم 15 يونيو 2021 : موعد قطع الخدمة ورفع الخط مؤقتًا وفرض غرامة تأخير على المستخدمين غير مسددي للفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:

تستطيع اعتبارًا من يوم 15 إبريل الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال استخدام رقم التليفون وكود المحافظة، ويمكنك الدخول على الرابط الرسمي ومعرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الضغط هنـــــا.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي:

مراكز شركة WE (السنترالات).

الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE.

خدمة فورى.

خدمة خدماتي.

خدمة أمان.

خدمة ممكن.

أنظمة الصراف الآلي “ATM” لبنكي الأهلي المصري و CIB .

مكاتب البريد.

فودافون كاش.

خدمة سداد.

خدمة Bee .

خدمة مصاري.

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