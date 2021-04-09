/626464/ذكرى-ميلادهما-ألقاب-مانويل-جوزيه-وأيمن-أشرف-مع-الأهلي

يحتفل جمهور الأهلي اليوم بمولد الأسطورة الأهلاوية كما يلقبه جمهور المارد الأحمر، الساحر مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأحمر، وصاحب تحقيق العديد من البطولات مع القلعة الحمراء، ويحل اليوم الموافق 9/4/2021، ذكرى ميلاد الساحر البرتغالي.

وأثارت مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة جمهور الأهلي العديد من الإحتفالات بميلاد الأسطورة البرتغالية وصاحب الـ 21 بطولة مع النادي الأحمر، والتي أعادت القلعة الحمراء لمنصات التتويج المحلية والقارية.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي تهنئة للمدرب البرتغالي في ذكرى ميلاد مانويل جوزيه تعبيرا عن إعتزاز النادي الأحمر بدور البرتغالي في تحقيق العديد من الألقاب مع النادي خلال الفترة التي قضاها داخل جدران الجزيرة.

وعلقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك عن إعتزازه بمشوار مانويل جوزيه مع المارد الأحمر قائلة: " أسطورة ساحر صائد البطولات نحتفل اليوم بعيد ميلاد مدربنا السابق مانويل جوزيه نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

ألقاب مانويل جوزيه مع الأهلي

وحقق مانويل جوزية مع الأهلى 20 بطوله مع برونزية كأس العالم للأندية عام 2006. 6 دورى مصري 4 دورى أبطال إفريقيا 4 كأس سوبر محلى 4 كأس سوبر افريقي 1 ميداليه برونزية 2 كأس مصر جميعها أمام الزمالك

في نفس الإطار يحتفل أيمن اشرف ظهير أيس ومدافع النادي الأهلي بذكرى ميلاده اليوم توافقا مع خوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام سميبا التنزاني في دور المجموعات. وحقق أيمن أشرف العديد من البطولات مع الاهلي وهي كالتالي حتى الآن :-

4 دوري ممتاز. 1 كأس مصر . 2 سوبر محلي. 1 دوري أبطال إفريقيا. برونزية كأس العالم للاندية.

ألقاب أيمن أشرف مع الأهلي

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة من مساء اليوم، بقائمة مكونة من :

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير .