هل أُصيب خالد النبوي بفيروس كورونا؟

كشفت العديد من المصادر، عن إصابة الفنانة خالد النبوي بفيروس كورونا، وكانت من بين تلك المصادر الكاتبة فريدة الشوباشي عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب حيث قالت إنها تواصلت مع زوجة خالد النبوي وأكدت إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى أحد المستشفيات لافتة إلى تحسن حالته.

دوت الخليج يرصد آخر التطورات حول الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، الذي بات حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة بعد الإعلان عن إصابته بشكل خطير.

زوجة خالد النبوي

أما عن منى المغربي زوجة خالد النبوي، فلم تأتي بتصريح حقيقي على لسانها تؤكد أو تنفي إصابته بفيروس كورنا حتى الآن، فاكتفت بالكشف عن تعرضه لوعكة صحية دون الابداء بأي تفاصيل عن مرضه، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك": "خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعو له"، وتوالت التعليقات من الفنانين والمشاهير والتمني بالشفاء العاجل لخالد النبوي.

كتب الفنان عمرو محمود ياسين على حسابه بموقع "فيس بوك": "ألف سلامة على النجم الكبير خالد النبوي، ربنا يقومك بالسلامة يا غالي"، بينما غرد الإعلامي أحمد شوبير، على حسابه بموقع "تويتر": "خالص التمنيات بالشفاء العاجل للفنان الكبير وصديقي العزيز خالد النبوي".

يذكر، أن شارك الفنان خالد النبوي في حدث نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف الحضاري القومي بالفسطاط من خلال تقديم فيلم تسجيلي قصير بعنوان "تعالوا إلى مصر".

آخر أعمال الفنان خالد النبوي

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال “النبوي” كان مسلسل “لما كنا صغيرين” في رمضان المنصرم، الذي شاركه في بطولته كلًا من الفنانة ريهام حجاج، محمود حميدة، نبيل عيسى، كريم قاسم، ومحمود حجازي، وعدد كبير من نجوم الفن.