صور.. نائب محافظ القاهرة يشارك فى احتفالية أنت أقوى من المخدرات

جدة - نرمين السيد - يشارك إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، فى احتفالية "أنت أقوى من المخدرات"، فى حى المحروسة، اليوم الجمعة، والتى يقيمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.





ورصدت عدسة "دوت الخليج"، أبرز مظاهر الاحتفالية التى يهدف من خلالها الصندوق، إلى الحد من ظاهرة انتشار وتعاطى المخدرات، خاصة فى المناطق السكنية المطورة، البديلة للعشوائيات، ويعد بداية حملة توعية كبرى داخل حى المحروسة للأطفال تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" وهو عنوان المهرجان ذاته.

وتستهدف الحملة 150 إلى 200 طفل من سكان المحروسة، ويقام الاحتفال بالمشاركة بين الصندوق ورئاسة حى المحروسة ومحافظ القاهرة، وبحضور نخبة مميزة من المهتمين بقضية الإدمان، من المؤسسات والأفراد، وفى مقدمتها مؤسسة "بيت العرب" برئاسة الدكتورة هند جاد التى ستقوم بتوزيع بعض الهدايا للأطفال، وكذلك موقع "دوت الخليج" ورئيس تحريره الكاتب هانى لبيب.





وستتضمن الحملة العديد من الأنشطة منها ورش رسم وتلوين، ورش السلم والدخان، ورش حكى لقصة "أنت البطل"، ورش تصنيع بعجينة الصلصال والسيراميك، ورش أراجوز، ورش عرائس متحركة، ورش قيم وحياة، ورش أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة.