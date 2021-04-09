رئيس الطب الوقائى لـ دوت الخليج: مستعدون للموجة الثالثة من كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح عيد فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أن الزيادة التى تشهدها مصر نتيجة الإصابة بفيروس كورونا زيادة طفيفة جدا، مؤكدا أنه تم رصد المحافظات التى تسجل إصابات كبيرة وتم التنسيق مع مديرى الوزارة هناك لمتابعة الموقف الصحى بها.

وأشار إلى أن هناك تهاون شديد جدا من المواطنين فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، مطالبا المواطنين بضرورة وسرعة التسجيل لأخذ اللقاح مع الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد الدكتور علاء عيد، أن الوزارة اتخذت كافة استعداداتها لمواجهة الموجة الثالثة، حيث تم تجهيز كافة المستشفيات لمواجهة أى زيادات قد تحدث من إصابات كورونا، سواء رعايات مركزة، زيادة أسرة، بروتوكولات العلاج، الأدوية، والتدريب المستمر للأطقم الطبية.

وتابع: "إننا مستعدون فى أى وقت لأى شىء قد يحدث لا قدر الله".