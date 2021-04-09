جدة - نرمين السيد - وأوضحت عاصم، خلال كلمتها بمؤتمر استعراض كل ما يخص الموجة الثالثة من فيروس كورونا، أن اللقاح قد لا يحمينا من الإصابة، ولكن يحمينا من شدة الأعراض التى قد يتعرض لها المصاب، بالإضافة إلى أنه يجب على الجميع التسجيل لأخذ اللقاح.
وأكدت أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف أى أعراض خطيرة من أخذ اللقاحات، وأن الوزارة تتابع بصفة مستمرة كل من يتلقون اللقاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة : لقاحات كورونا أمل العالم للقضاء على الفيروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.