الصحة : لقاحات كورونا أمل العالم للقضاء على الفيروس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت عاصم، خلال كلمتها بمؤتمر استعراض كل ما يخص الموجة الثالثة من فيروس كورونا، أن اللقاح قد لا يحمينا من الإصابة، ولكن يحمينا من شدة الأعراض التى قد يتعرض لها المصاب، بالإضافة إلى أنه يجب على الجميع التسجيل لأخذ اللقاح.

وأكدت أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف أى أعراض خطيرة من أخذ اللقاحات، وأن الوزارة تتابع بصفة مستمرة كل من يتلقون اللقاح.