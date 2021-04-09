وزيرة الهجرة: تنسيقية الأحزاب والسياسيين خير مثال على تمكين الشباب

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فى ندوة افتراضية عبر تطبيق "كلوب هاوس" بعنوان "المصريون فى الخارج وجسور التواصل" نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتناول أهم الموضوعات التى تهم الجاليات المصرية المقيمة فى الخارج.





وشارك فى الندوة اثنان من رموز المصريين بالخارج، هما مارى بسطا عمدة بولينجروك بولاية إلينوى الأمريكية، وشريف سبعاوى عضو برلمان مقاطعة أونتاريو الكندية، واثنان من شباب مصر الدارسين بالخارج هما نديم القمص ونيرة سلامة، وكذلك عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من التنسيقية.

فى مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم، بالحضور وقدمت التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، ثم بدأت بالتأكيد مجددًا على دور وزارة الهجرة المحورى فى ربط المصريين بالخارج من مختلف الشرائح بوطنهم الأم مصر، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية التى اتخذت قرارا بعودة الوزارة منذ عام 2015، وقالت: "هذه هى السنة السادسة لوزارة الهجرة، ومبادرتنا تعمل لصالح جميع الفئات: الدارسين بالخارج، العمالة، أبناء الجيلين الثانى والثالث والخبراء والعلماء، وبالتأكيد شعر المصريون بالخارج بكل هذه الجهود ما يحفزنا على بذل المزيد والمزيد".

وأثنت وزيرة الهجرة، على فكرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقالت إنها خير مثال على تمكين الشباب فى مصر، لافتة إلى أن الوزارة تولى ملف الشباب المصرى بالخارج أهمية كبيرة، وتم عقد 24 ملتقى لأبناء الجيلين الثانى والثالث، وتضمنت زيارات لوحدات القوات المسلحة ودورات فى الأمن القومى لتوعية هؤلاء الأبناء بالتحديات التى يواجهها وطنهم، كما أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج لإنشاء مظلة واحدة تجمعهم وما ترتب على ذلك من إقامة مركز للحوار، فضلا اعتزام تدشين ملتقى قبل بداية العام الدراسى الجديد للدفعات الجديدة للطلبة المسافرين إلى الخارج يتضمن زيارات ولقاءات فيما بين الدفعات الجديدة والقديمة للتعرف والمساعدة والإمداد بالمعلومات.

كما تطرقت الوزيرة، فى حديثها إلى تجاوز مصر بنجاح كبير أزمة جائحة كورونا بشهادة المؤسسات الدولية الكبرى، موضحة أنه فى هذا الصدد أطلقت الوزارة مبادرة "نورت بلدك" بالتعاون وزارة التخطيط لاحتواء تداعيات الأزمة واستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج ودمجهم فى المشروعات القومية، عن طريق تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج المتضررين إثر الجائحة، فضلا عن اهتمام الوزارة بشريحة العلماء والخبراء المصريين بالخارج، ونظمت الوزارة حتى الآن 6 نسخ من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" لربط الطيور المهاجرة بوطنهم، واستقطاب العقول النابغة منهم.

كما أشارت مكرم، إلى أن وزارة الهجرة تواكب كل التطورات التكنولوجية للوصول لشرائح كثيرة من المصريين بالخارج، والاستماع لكل ما يطرحونه من موضوعات وأفكار، والاستفادة من تواجد المصريين فى مجتمعات أجنبية للترويج لصورة مصر خارجيا والتصدى لما يروج من شائعات مغرضة، ومثال حى على ذلك هو تجربة الوزارة مؤخرا فى استخدام تطبيق "كلوب هاوس"، والاعتماد عليه كوسيلة جديدة تضاف لمنصات الوزارة فى التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج.

من جانبهما، ثمن كل من مارى بسطا عمدة بولينجروك بولاية إلينوى الأمريكية، وشريف سبعاوى عضو برلمان مقاطعة أونتاريو الكندية، جهود وزارة الهجرة فى التواصل مع الجاليات المصرية المختلفة حول العالم، وأكدا أنه قبل ذلك لم تكن هناك أى قناة شرعية لربطهم الدائم بالوطن والتواصل معه، وكذلك لحل أى عقبات قد تواجه الجاليات بالخارج، وهذا أصبح قائمًا الآن فى ظل وجود وزارة الهجرة التى ترعى وتتابع مصالح المصريين بالخارج دون تمييز.

فيما أشاد كل من نديم القمص، طالب حقوق فى كندا، ونيرة سلامة طالبة ماجستير بجامعة ميونخ التقنية فى ألمانيا، بتواصل وزيرة الهجرة الدائم مع شباب الدارسين بالخارج، وإطلاقها لمركز الحوار ضمن الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين ليكون مظلة جامعة ومنبرًا للنقاش والتعرف على كل ما هو جديد يتعلق بمصر أو على مستوى أقرانهم من الدارسين بالخارج، وأكدا على اهتمامهما بنقل خبراتهما وعلومها إلى مصر للاستفادة وتوظيفها فيما ينفع الوطن.

وتبادل الحضور جميعا وجهات النظر والأسئلة والمناقشات حول موضوعات مختلفة سواء تتعلق بالتحديات التى يواجهها المصريون المغتربون، أو بعض العقبات القانونية بالخارج، أو عن إسهام المصريين بالخارج فى المبادرات الوطنية المصرية المختلفة، واتفق الجميع على ضرورة إتاحة المعلومات الصحيحة والموثقة عن مصر وأن تصبح فى متناول الجميع من أبنائها بالخارج حتى يتمكنوا من الدفاع عن وطنهم أمام أى شائعات أو أفكار مغلوطة.