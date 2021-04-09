صور.. تعقيم مسجد السيدة نفيسة استعدادا لشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وأشرف على عملية التعقيم الشيخ صبرى ياسين رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ ربيع محمد عبدالرحمن الخولى كبير مفتشى إدارة أوقاف جنوب القاهرة، والشيخ على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة.

يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك، وفى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله - عز وجل - معنى ومبنى، وإسهامًا منها فى الحفاظ على النفس البشرية، والحد من انتشار فيروس كورونا.