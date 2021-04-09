غدا.. وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراه لأحد الباحثين بـ إعلام الأزهر

جدة - نرمين السيد - يناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدًا السبت، رسالة دكتوراه حول موضوع "الأنشطة الاتصالية للمؤسسات الدينية ودورها فى تشكيل اتجاهات الجمهور المصرى نحو ترسيخ قيم المواطنة – دراسة تطبيقية مقارنة" بكلية الإعلام جامعة الأزهر، للباحث سامح أحمد محمد غازى.





وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، يشارك فى المناقشة كل من الدكتورة نرمين زكريا خضر أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، والدكتور محمود عبد العاطى مسلم أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون السابق بكلية الإعلام جامعة الأزهر، والدكتورة منى محمود عبد الجليل رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر.

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