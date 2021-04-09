بداية من الإثنين ولحين إشعار آخر.. غلق دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير الأنبا إنطونيوس بالبحر الأحمر، غلق الدير وعدم استقبال الزائرين "مصريين وأجانب" بدون استثناء، بداية من يوم الإثنين 12 إبريل لحين إشعار آخر.





يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس. يذكر أن أديرة السريان بوادى النطرون ودير مارمينا بمريوط ومارجرجس الخطاطبة، أغلقت أبوابها لنفس السبب.

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