/626468/أزمة-في-الإسماعيلي-بسبب-غياب-نجمي-الفريق-عن-مباراة-الإنتاج-الحربي

كشفت الإشعة التي أجراها اللاعب حسين السيد، ظهير ايسر النادي الإسماعيلي عن مدة غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية وبالتالي فقدان الدروايش لمجهودات اللاعب خلال المنافسات القادمة من الدوري الممتاز، بعد أن حقق الفريق الفوز على المصري بهدفين لهدف نظيف في إولى مباريات الدور الثاني.

وعلم دوت الخليج أن حسين السيد لاعب الإسماعيلي سيغيب عن صفوف الدروايش لمدة 3 أسابيع بعد أن تأكد إصابة اللاعب بتمزق خفيف في العضلة الخلفية خلال مباراة المصري البورسعيدي قبل أن يقرر الجهاز الفني للدروايش تبديل اللاعب خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء الذي حقق فيه الفريق الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد وبذيك يحتمل غياب الظهير الأيسر عن مواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها في 1 مايو القادم.

ومن المقرر أن يغيب فخر الدين بن يوسف، المحترف التونسي ضمن صفوف الدروايش عن مباراة الإنتاج الحربي خلال مواجهة الإنتاج الحربي بسبب تراكم الإنذارات، حيث حصل بن يوسف على الإنذار الثالث خلال مواجهة المصري في الدوري.

وارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 14 بعد تحقيق الفوز الثاني في الموسم على حساب المركز الثاني ليحتل الدروايش المركز 17 وبفارق نقطة وحيدة عن المركز الخامس عشر وهو المركز الذي يضمن للفريق التواجد في الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد المصري عن النقطة 26 في المركز الرابع خلف الأهلي صاحب المركز الثالث بـ 27 نقطة.

مدة غياب حسين السيد عن الإسماعيلي

و أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة المصري وجاءت كالتالي: : حارس: محمد فوزي. الدفاع: حسين السيد – مروان صحراوي – محمد عمار – عبد الله جمعة. الوسط: محمد حسن – محمد عادل أري بابل – أحمد مدبولي – شكري نجيب. الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

تشكيل الإسماعيلي و المصري

بينما جاء تشكيل المصري لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

حارس: أحمد مسعود. الدفاع: حسن علي – أحمد حامد "شوشة" – عمرو موسى – حجاج عويس. الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا -أحمد رفعت – مصطفى سلطان – عمر كمال عبد الواحد. الهجوم: أحمد جمعة.

وكان الإسماعيلي قد دخل مباراة المصري بقائمة شهدت التواجد الأول لعبدالرحمن مجدي في القائمة وجاءت كالتالي: حراسة مرمى: محمد صبحى - محمد فوزى - محمد مجدى. خط الدفاع : رضوان شريفى - حسين السيد - أحمد كاستيلو - مروان صحراوى - محمد عمار - محمد بيومى - عبد الله جمعة - مصطفى فارس . خط الوسط : محمود دونجا - عمر الوحش - محمد حسن - عماد حمدى - نادر رمضان - محمد عادل - محمد صادق - أحمد مدبولى - أرى بابل - عبد الرحمن مجدى - أحمد مصطفى - محمد عبد السميع. خط الهجوم : شكرى نجيب - فخر الدين بن يوسف - شيلونجو .