/626469/بعد-شكوى-اللاعب-صور-مؤمن-زكريا-تزين-ملعب-الأهلي

كشفت شركة استادات والتي تدير ستاد الأهلي we السلام عن تواجد صورة جديد تحمل صورة اللاعب مؤمن زكريا، لاعب المارد الأحمر الذي يعاني إصابة عضلية وعصبية نادرة، يأتي هذا بعد طلب مؤمن زكريا تواجد صور له في استاد السلام بعد التطويرات الجديدة التي قامت بها الشركة.

واظهرت الصور التي تتواجد في محيط و أسوار ملعب الأهلي we السلام، تواجد مؤمن زكريا لاعب النادي الأحمر على الجدران بجانب العديد من لاعبي المارد الأحمر الحاليين.

صور مؤمن زكريا تزين ستاد الأهلي

وكان مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصاب حاليا، قد كتب عبر فيديو نشرته الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي على مواقع التواصل الإجتماعي تستعرض فيه التطوير الجديد في الاستاد وصور بعض اللاعبين الحاليين وإزالة بع الصور التي رحلت عن النادي.

وعلق مؤمن زكريا على الفيديو المنشور عبر صفحة الأهلي: " مفيش صورة ليا في الاستاد مع وضع تعبيرات تعبر عن حزن اللاعب". ليتبادل رواد السوشيال ميديا التعليق يصورة كبيرة قبل أن تقرر الشركة المسئولة عن الأستاد على وضع صور مؤمن زكريا داخل الملعب.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة هامة أما سيمبا التنزاني في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد أن حسم المارد الأحمر التأهل للدور القادم من البطولة التي يحمل النادي لقبها بعد التغلب على منافسه التقليدي نادي الزمالك في نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف وحيد، في لقاء شهد تواجد مؤمن زكريا لاعب الأحمر المصاب.

تشكيل الأهلي و سيمبا التنزاني

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني حراسة المرمى : محمد الشناوي . خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة - بدر بانون - أيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية - اليو ديانج - محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - محمد شريف .

قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني. محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير .