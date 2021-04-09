امساكية رمضان 2021 الاسكندرية..نكشف عدد ساعات الصوم

/626470/امساكية-رمضان-2021-الاسكندريةنكشف-عدد-ساعات-الصوم

يهتم عدد كبير من أهالي محافظة الإسكندرية بالبحث عن امساكية رمضان 2021 الاسكندري، قبل حلول الشهر الكريم لمعرفة مواقيت الشروق والغروب وحساب عدد ساعات الصيام.

دوت الخليج يرصد امساكية رمضان 2021 الاسكندرية، حيث تبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة الإسكندرية في اليوم الأول من الشهر المبارك 14 ساعة و25 دقيقة، وأقصى وقت صيام يكون في نهاية الشهر 15 ساعة و15 دقيقة.

امساكية رمضان 2021 الاسكندرية

مدة ساعات الصوم في أول أيام رمضان بمحافظة الإسكندرية تصل إلى 14 ساعة و41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

عدد ساعات الصوم في ثاني أيام رمضان 14 ساعة و43 دقيقة حسب امساكية رمضان 2021 الاسكندرية، صلاة المغرب 6:22، العشاء 7:42، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

تبلغ عدد ساعات الصوم في ثالث أيام رمضان 14 ساعة و45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22، العشاء 7:43، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

مدة ساعات الصوم في رابع أيام رمضان حسب امساكية رمضان 2021 تصل إلى 14 ساعة و47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23، العشاء 7:44، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

مدة ساعات الصوم في خامس أيام رمضان 14 ساعة و49 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:45، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

مدة ساعات الصوم في سادس أيام الشهر الكريم 14 ساعة و51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:46، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

عدد ساعات الصوم في سابع يوم رمضان 14 ساعة و53 دقيقة، صلاة المغرب 6:25، العشاء 7:46، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

مدة ساعات الصوم في ثامن أيام رمضان 14 ساعة و55 دقيقة، صلاة المغرب 6:25، العشاء 7:47، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30.

مدة ساعات الصوم في تاسع أيام رمضان 14 ساعة و57 دقيقة، صلاة المغرب 6:26، العشاء 7:48، السحور 1:29، إمساك 3:29، الفجر 3:49، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

عدد ساعات الصوم في عاشر أيام رمضان 14 ساعة و59 دقيقة، صلاة المغرب 6:27، العشاء 7:49، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

تصل مدة ساعات الصوم في 11 رمضان 15 ساعة و1 دقيقة، صلاة المغرب 6:27، العشاء 7:50، السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29.

السبت 24 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و2 دقيقة، صلاة المغرب 6:28، العشاء 7:51، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و4 دقيقة، صلاة المغرب 6:29، العشاء 7:52، السحور 1:24، إمساك 3:24، الفجر 3:44، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

الاثنين 26 أبريل الموافق 14 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و6 دقيقة، صلاة المغرب 6:29، العشاء 7:52، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

الثلاثاء 27 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و8 دقيقة، صلاة المغرب 6:30، العشاء 7:53، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

الأربعاء 28 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقيقة، صلاة المغرب 6:31، العشاء 7:54، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

عدد ساعات الصوم في 17 رمضان تصل إلى 15 ساعة و12 دقيقة، صلاة المغرب 6:31، العشاء 7:55، السحور 1:19، إمساك 3:19، الفجر 3:39، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و14 دقيقة، صلاة المغرب 6:32، العشاء 7:56، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و16 دقيقة، صلاة المغرب 6:32، العشاء 7:57، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

الأحد 2 مايو الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و17 دقيقة، صلاة المغرب 6:33، العشاء 7:58، السحور 1:16، إمساك 3:16، الفجر 3:36، الشروق 5:11، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

الاثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و19 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:59، السحور 1:15، إمساك 3:15، الفجر 3:35، الشروق 5:10، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

الثلاثاء 4 مايو الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و21 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 8:00، السحور 1:13، إمساك 3:13، الفجر 3:33، الشروق 5:09، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

الأربعاء 5 مايو الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35، العشاء 8:01، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

الخميس 6 مايو الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و24 دقيقة، صلاة المغرب 6:36، العشاء 8:01، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:08، الظهر 11:51، العصر 3:29 .

الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:36، العشاء 8:02، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37، العشاء 8:03، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

الأحد 9 مايو الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38، العشاء 8:04، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28.

الإثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و31 دقيقة، صلاة المغرب 6:38، العشاء 8:05، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28.

الثلاثاء 11 مايو الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و33 دقيقة، صلاة المغرب 6:39، العشاء 8:06، السحور 1:06، إمساك 3:06، الفجر 3:26، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28.

الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و35 دقيقة، صلاة المغرب 6:40، العشاء 8:07، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28.