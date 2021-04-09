/626471/افريقية-النواب-تناقش-طلب-احاطة-حول-احتجاز-مراكب-صيد-مصرية-في-إريتريا

تعقد لجنة الخطة و الموازنة اجتماع الاحد القادم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من السيد النائب ياسر عمر، بشأن عدم توفير اعتماد مالى لشراء قطع أراضي لمحطات رفع بالقرى المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (حياه كريمة) لتغيير شكل الريف المصرى مما يتسبب فى تاخير تنفيذ بعض هذه المشروعات المتعلقة بالصرف الصحي.

و تعقد لجنة الخطة و الموازنة اجتماع لاستكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة)

و تناقش لجنة الشئون الافريقية طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبدالوهاب عيسى، بشأن "احتجاز مراكب صيد وعدد من الصيادين المصريين من قبل السلطات الاريترية".

و تناقش لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة الدكتورة هناء أحمد فاروق، بشأن عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بدورها المنوط بها طبقاً للقانون في الترويج والتسويق لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، مما أصابها بحالة من الركود وانقراض تلك الصناعة بالمحافظة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

و تناقش لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و24/12/2020.

كما يناقش الاجتماع التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية في محافظتي (أسيوط – المنيا)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما. بحضور السادة النواب أعضاء المجلس عن هاتين المحافظتين.

و تناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن تعطل كثير من المغذيات بمركزي ناصر والوسطى بمحافظة بنى سويف وتعثر عملية ري الزراعات مما أدى إلى تعرض المحاصيل للهلاك. كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب الدكتور/ خالد بدوى، بشأن المطالبة بسرعة القيام بأعمال تبطين أو تغطية خليج المعترض الواقع بعزبة شاهين باشا مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية نظراً لأهميته في ري نحو 460 فدان بكفور نجم والوحدة المحلية بالحلوات.