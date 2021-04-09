كارتيرون: وجدت فريق بلا روح.. ومصير الزمالك في يد الترجي

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أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على صعولة مباراة تونجيت السنغالي في إطار منافسات أخر جولة في دور المجموعات مشددا على ضرورة تحقيق الفوز خلال منافسة الغد أمام بطل السنغال من خلال تجهيزات و استعدادت خاصة.

و قال باتريس كارتيرون المدير الفني للابيض خلال المؤتمر الصحفي: " بالتأكيد أتمنى أن يحقق الترجي التونسي الفوز على حساب مولودية الجزائر حتى نتمكن من الصعود للدور القادم مع تحقيقنا للإنتصار خلال مباراة مولودية الجزائر".

كارتيرون يوضح مشاكل الزمالك

واضاف باتريس كارتيرون: " نضم قائمة مميزة من اللاعبين المميزين والفريق لن يتأثر بغياب بعض العناصر عن التشكيل الأساسي، مباراة الغد سنلعب فيها على الفوز لكن الأمور ليست في ايدينا".

وواصل مدرب الزمالك: " سنركز في مباراة الغد فقط، وسنلعب على تحقيق الفوز دون النظر لأي إعتبارات أخرى، عللى الرغم من تواجد مصرينا في أيدي الأخرين، حيث يجب ان يفوز الترجي كي نستطيع التاهل للدور القادم وهو ما أتمناه".

وعن مستوى الزمالك علق كارتيرون: " عندما عدت وجدت الفريق يفقتد للروح القتالية وكذلك عدم الجاهزية، الأمر نفسه للاعب أسامة فيصل الذي فقد جزء كبير من مستواه لذلك وجهته بالمشاركة مع فريق الشباب من أجل المشاركة وزيادة اللياقة البدنية".

موعد مباراة الزمالك وتونجيت

ويخوض الزمالك مواجهة هامة أمام تونجيت السنغالي في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساء الغد على ملعب القاهرة الدوري.

ومن المقرر أن تشهد قائمة الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي تواجد بعض اللاعبين منهم :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد .

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة .

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف .

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري .