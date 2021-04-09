/626473/مفاجآت-كارتيرون-في-قائمة-الزمالك-لمباراة-تونجيت-السنغالي

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن القائمة الفريق التي ستخوض مباراة تونجيت السنغالي ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وجاءت قائمة الفارس الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي.

يذكر أن باتريس كارتيرون المدير الفني للابيض قال خلال المؤتمر الصحفي: " بالتأكيد أتمنى أن يحقق الجانب التونسي الفوز على فريق مولودية الجزائر حتى نتمكن من الصعود للدور القادم مع تحقيقنا للإنتصار خلال مباراة مولودية الجزائر".

تصريحات كارتيرون عن مباراة تونجيت السنغالي

وواصل مدرب الزمالك: " الفريق لن يتأثر بغياب بعض العناصر عن التشكيل الأساسي، ونضم قائمة مميزة من اللاعبين المميزين ، مباراة الغد سنلعب فيها على الفوز لكن الأمور ليست في ايدينا".

وأضاف باتريس كارتيرون: " سنركز في مباراة الغد فقط، وسنلعب على تحقيق الفوز دون النظر لأي إعتبارات أخرى، عللى الرغم من تواجد مصرينا في أيدي الأخرين، حيث يجب ان يفوز الترجي كي نستطيع التاهل للدور القادم وهو ما أتمناه".

وأختتم كارتيرون حديثه عن تذبذب مستوى الزمالك: "عندما عدت وجدت الفريق يفقتد للروح القتالية وكذلك عدم الجاهزية، الأمر نفسه للاعب أسامة فيصل الذي فقد جزء كبير من مستواه لذلك وجهته بالمشاركة مع فريق الشباب من أجل المشاركة وزيادة اللياقة البدنية".

موعد مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي

وتنطلق مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي في تمام التاسعى من مساء الغد على ملعب القاهرة في مباراة لا سبيل أمام الفارس الأبيض في تحقيق الفوز والإنتصار على حساب تونجيت مع إنتظار هدية من جانب مباراة الترجي التونسي و مولودية الجزائر، حيث يحتاج الفارس الأبيض لفوز النادي التونسي على النادي الجزائرة من أجل الصعود لدور الـ 8 من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.