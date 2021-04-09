مكتبة الإسكندرية تحتفل بعشر سنوات من الدراسات القبطية

جدة - نرمين السيد - أقامت مكتبة الإسكندرية، أمس الخميس، احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات من الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، بحضور الأنبا أبرآم مطران الفيوم، والدكتور إسحق عجبان عن معهد الدراسات القبطية والدكتور أشرف ناجح عن مؤسسة القديس مرقس لتوثيق التراث القبطى.





وخلال فعاليات اليوم، بحضور الدكتور مصطفى الفقى مدير المكتبة، جرى تكريم كل من اسم مثلث الرحمات الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أنبا مقار ببرية شيهيت، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والقس باسيليوس صبحى والقمص يوسف تادرس أعضاء اللجنة الاستشارية بمكتبة الإسكندرية. وأقامت مكتبة الإسكندرية، أمس، الاحتفالية التى كان موضوعها مستقبل الدراسات القبطية بمصر، فى بيت السنارى بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، وتضمنت معرضًا للأيقونات القبطية وعددًا من المحاضرات التى ألقاها باحثون فى القبطيات ومفكرون.

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