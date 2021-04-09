/626474/النائب-أشرف-أمين-العفو-الجمهوري-عن-عدد-من-السجناء-دليل-على-إنسانية-الرئيس

أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بقرار العفو الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد تحرير سيناء ٢٥ ابريل ٢٠٢١ وعيد الفطر المبارك، مؤكدا أن قرار العفو دليل على إنسانية الرئيس وتفكيره في جميع فئات الشعب المصري.

العفو الجمهوري

وأضاف أمين في بيان له، أن الرئيس السيسي اعتاد إصدار مثل هذه القرارات قبل كل مناسبة، حتى يتمكن المفرج عنهم بالعفو الجمهوري من قضاء الأعياد من أسرهم وذويهم، وذلك بعد أن قضوا ما يكفي من العقوبة جراء ما ارتكبوه، مشيرا إلى أن قرارات العفو لا تنطبق على الجرائم الكبيرة كالقتل والاغتصاب وغيرها.

وأكد النائب على أهمية هذه القرارات في لم شمل البيوت المصرية بعودة الآباء وأرباب الأسرة إلى بيوتهم لتربية أبنائهم ورعاية ذويهم، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار الأسرة المصرية خاصة وأن أغلب المفرج عنهم من الغارمين والغارمات.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، القرار الجمهوري رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٢١ في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد تحرير سيناء ٢٥ ابريل ٢٠٢١ وعيد الفطر المبارك الموافق الاول من شوال لعام ١٤٤٢ هـــ.