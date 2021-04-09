/626475/أصالة-ترد-على-شائعات-زواجها-من-عضو-برلماني

احتفلت الفنانة السورية أصالة بخطوبة ابنتها شام الذهبي، الليلة على أحمد هلال، في جو عائلي اقتصر على أسرة الزوجين، حيث وجهت رسالة للجمهور واضحة وصريحة بعد شائعات زواجها من عضو البرلمان المصري أحمد عبدالمجيد، التي انتشرت خلال الساعات الماضية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل رسالة الفنانة أصالة التي نفت بها الشائعات التي دارت حولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول زواجها سرًا.

أصالة توجه رسالة للجمهور

ونشرت أصالة صورة لابنتها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو “إنستجرام” وعلقت عليها، قائلة: “لأنّي مابخبّي عنكم معلومه وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله”.

وتابعت: “وهالفرح شاغلني بالإضافه لمسؤوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب، ولمًا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه، أدعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبه نقيّه خاليه منّ كلّ أنواع الألمّ.. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّة حلوة نظيفة. آمين ياربّ العالمين”.

خطوبة شام الذهبي

ظهرت شام الذهبي خلال مقطع الفيديو المتداول من حفل خطبتها وهى تقبل رأس خطيبها "أحمد"، ثم قامت باحتضانه، فى الحفل الذى أقيم على أحد المراكب وسط النيل، بينما قام خطيبها بإهدائها خاتم الخطوبة راكعًا على قدمه فى مشهد رومانسي.

الجدير بالذكر، أن الفنانة أصالة تتواجد في الموسم الدرامي الرمضاني من خلال 4 مسلسلات، لتمتع جمهورها ومحبيها بصوتها الذي يصفه العديد بالقوة والشجن في الوقت ذاته بتتر المسلسلات المختلفة.