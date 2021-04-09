/626476/هدف-الزمالك-الترجي-يعلن-غياب-9-لاعبين-أساسين-عن-مباراة-مولودية-الجزائر

أعلن نادي الترجي التونسي عن غياب لاعبين جديدين داخل صفوف الفريق عن مواجهة مولودية الجزائر والمقرر إقامتها في تمام التاسعة من مساء الغد على ملعب رادس ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض دوت الخليج غيابات فريق الترجي عن مباراة مولودية الجزائر، وتأكد إصابة ويليام توجي لاعب الفريق بإصابة عضلية خلال مران اليوم ليغيب عن مواجهة مولودية الجزائري، كما يغيب كوليبالي لاعب وسط الترجي التونسي عن مواجهة الغد في دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة بفيروس كورونا .

غيابات الترجي عن مباراة مولودية الجزائر

وتأزم الموقف كثيرا مع الترجي التونسي بعدما من المحتمل أن يشارك الفريق التونسي في مباراة الغد بـ 9 غيابات للعناصر الأساسية، واصببح اللاعبون المقرر أن يغيبوا عن مواجهة الغد هم : محمد علي بن رمضان غيلان الشعلالي حمدي النقاز كوليبالي ويليام توجي محمد علي اليعقوبي إلياس الشتي سيدريك جبو أمين توقاي

قائمة الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي

على الجانب الأخر يدخل الزمالك بقائمة مكتملة العدد مكونة من :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي.

الجدير بالذكر أن الترجي جاء لمواجهة الزمالك بقائمة مكتملة تضم 24 لاعبا وهي كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية - محمد صديق دبشي - فاروق بن مصطفى - وسيم كاروي.

خط الدفاع: محمد أمين المساكني – إلياس شتي – محمد أمين بن حميدة - حسين ربيع – عبد القادر بدران – محمد علي يعقوبي – خليل شمام- حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - أنيس البدري – حمدو الهوني – علاء الدين مرزوقي – عبد الرحمن مزيان- فوسيني كوليبالي – سيدريك جبو –عبد الرؤوف بن غيث.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي - نسيم بن خليفة- خالد عبد الباسط – ويليام توجوي.