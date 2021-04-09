رياضة 626477 /626477/غياب-هاني-تشكيل-الأهلي-الرسمي-لمباراة-سيمبا-التنزاني عاجل.. 07:47 م - الجمعة 9 أبريل 2021 أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي عن التشكيل الرسمي الذي يخوض مباراة سيمبا التنزاني في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الإفريقي الذي يختتم المارد الأحمر مبارياته محتلا وصافة ترتيب المجموعة. وشهد تشكيل الأهلي وجود مفاجآت عدة منها مشاركة لاعبين لم يشاركوا بصفة أساسية خلال الفترة الماضيةوجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمدي مجدي أفشة – جونيور أجايي خط الهجوم: محمد شريف قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير . قائمة سيمبا التنزاني لمواجهة الأهلي بينما أعلن المدير الفني للنادي التنزاني عن القائمة التي ستدخل مباراة الأهلي والمقرر إنطلاقها ف تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب السلام ، وجائت قائمة نادي سيمبا متصدر ترتيب المجموعة الأولى كالتالي: أيشي مانولا - كينيدي جمعة - ألي سالم - كريس موجالو- لاري بواليا - تادو لوانجا - إيراستو نيوني - برنارد موريسون - حسن ديلونجا – سعيد نديملا - باسكال واوا - بينو كاكولانيا - فرانسيس كاهاتا - لويس ميكيسوني - شوماري كابومبي - جواش أونيانجو - ميدي كاجيري - بيتر مودهوا - ديفيد كاميتا - إبراهيم أجيبو - كلاتوس شاما. وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المباراة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة السادسة. تابع موقع دوت الخليج علي

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