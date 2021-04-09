البابا تواضروس يشكل لجنة لكتابة التاريخ القبطى

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جدة - نرمين السيد - وضمت اللجنة عدد من المتخصصين منهم الدكتور الأنبا إبرام مطران الفيوم، والدكتور الأنبا مارتيروس الأسقف العام، والدكتور يوحنا نسيم، والدكتور إسحاق عجبان، والدكتور عادل فخرى، والدكتور أشرف صادق.
كما شملت الدكتور صموئيل قزمان، والقمص يوسف الحومى، والدكتور سينوت دولور، والدكتور رامى عطا، ونبيل فاروق، والباحث إسحاق الباجوشى، وشريف رمزى، وماجد كامل، ويعد القرار إحياءً للجنة التاريخ القبطى التى شكلتها الكنيسة عام 1917.
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