ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص تسببوا في إغلاق أحد شوارع مدينة نصر وأوقفوا حركة السيارات، عن طريق وضع 2 قمع بأحد الشوارع بمنطقة أرض الجولف بدائرة القسم وغلق الطريق وإيقاف السيارات. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح والنشر على التيك توك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كمين وهمي للمزاح على «تيك توك».. ضبط 4 متهمين أغلقوا شارع في أرض الجولف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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