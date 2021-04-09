ختام مبادرة "قطار الخير" فى محافظة سوهاج

أعلنت مؤسسة (حياة كريمة) ختام قوافل (قطار الخير) زيارتها لمحافظة سوهاج ضمن المبادرة التى يتم تنفيذها بدعم التضامن وبالتعأون بين مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير للتنمية، التى استمرت خمسة أيام داخل مراكز وقرى محافظة سوهاج.

ونجحت المبادرة فى توزيع ١٥٠ طن المواد الغذائية الأساسية، و۲۰ طن دواجن، وتنظیم ۱۰ قوافل طبية موسعة لتوقيع الكشف فى ۱۰ مجالات طبية متنوعة استفاد منها سکان ۱۰ قرية والقرى المجأورة لها بعشر مراکز بسوهاج وتوزيع ألف من حقائب الوقاية من فيروس (کورونا) على ألفرق الطبية بالمستشفيات العامة بعدد من مراكز محافظة سوهاج، إضافة إلى اهداء مستشفى جامعة سوهاج جهاز تشخيصى جديد فى مجال الرمد.

تأتى هذه المبادرة كأول تعأون بين مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر، حيث تم إطلاق المبادرة بالتعأون مؤسسات حياة كريمة وصناع الخير وصندوق تحيا مصر بحضور اللواء طارق ألفقى محافظ سوهاج وتحت رعاية الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وجاءت المحطة الأخيرة لقطار الخير فى سوهاج لدعم ألفرق الطبية بالمستشفيات العامة فى مواجهة فيروس کورونا، وذلك نظرا لزيادة معدلات انتشار فيروس کورونا الأيام القليلة الماضية، وذلك دعما للفرق الطبية فى المستشفيات العامة الأكثر استقبالا لحالات کورونا فى مراكز المحافظة من خلال تزويدها بحقائب الوقاية من ألفيروس واقنعة الوجهة الواقية. واستطاعت فرق عمل مبادرة "قطار الخير" فى يومها امس زيارة اربع مستشفيات هى مستشفى سوهاج العام ومستشفى طما المركزى ومستشفی طهطا العام ومستشفى المراغة العام، حيث تم تقديم عدد ۰۰۰ ہ حقيبة وقاية من ألفيروس للفرق الطبية بهذه المستشفيات وتحوى الحقيبة الوأحدة على 50 كمامة وفيتامين سى وزنك وكحول وصابون فضلا عن توزيع اقنعة الوجه الواقية

كما استطاعت فرق المبادرة فى توزيع عدد ۳۰۰۰ كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر استحقاقا فى مرکزى البلينا ودار السلام، وهی قرى البلابيش بحرى والزرازرة والعطيات حرية والعصارة وأولاد الشيخ وېنى منصور والحجز بحرى والحرجة بحرى وأولاد عليو وبنى حميل.

جدير بالذكر أنه على مدار أيام المبادرة الخمس، فقد تم التوزيع وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية وارشادات وزارة الصحة المصرية فيما يخص اجراءات التباعد للوقاية من انتشار فيروس کورونا