محمد رمضان يواصل إستفزاز الجمهور بإلقاؤه الدولارات للنمر الخاص به.."فيديو"

/626478/محمد-رمضان-يواصل-إستفزاز-الجمهور-بإلقاؤه-الدولارات-للنمر-الخاص-بهفيديو

واصل المطرب الشعبي محمد رمضان إستفزاز جمهوره الذي ثار ضده بعد فيديو الدولارات، ليخرج بمقطع جديد غير مباليًا بغضب الجمهور وإنتقاداته التي وجهت له خلال الساعات الماضية، حيث لن يمر سوى بضع ساعات على الفيديو الأول الذي ظهر خلاله وهو يلقي بالأموال في المسبح بعدما قررت المحكمة إلزامه بدفع 6 ملايين للطيار.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيديو محمد رمضان الأخير، الذي نشره مؤخرًا ليزيد من شرارة غضب الجمهور التي لن تهدأ بعد، الأمر الذي كان من شأنه تلقيه العديد من الإنتقادات من قبل جمهوره ومتابعيه الذين استنكروا طريقته.

فيديو محمد رمضان الجديد

ظهر محمد رمضان خلال مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وهو يسير في منزله ويستعرض الأموال الملقاة على الأرض، ويعطي أموالًا لنمره الخاص.

كان قد ظهر “رمضان” منذ يومين في المسبح ليلقي الأموال داخله، وذلك جراء قرار المحكمة بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر.

لاقى محمد رمضان العديد من الإنتقادات اللاذعة بعد نشره مقطع الفيديو الذي اعتبره الجمهور استهزاءًا بقرار المحكمة، واستعراضه للأموال التي يمتلكها.

مسلسل موسى

وعلى جانب آخر، يستعد محمد رمضان لخوض ماراثون مسلسلات الدراما الرمضانية بمسلسل موسى الذي هاجمه العديد من الجمهور قبل عرضه لعدة أسباب، فضلًا عن غضب جمعيات الرفق بالحيوان بعد نشر البرومو الخاص بالمسلسل والذي أظهر التعدي على الحيوان في بعض المشاهد.

الجدير بالذكر، أن مسلسل موسى من بطولة محمد رمضان ويشاركه عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة سمية الخشاب، سيد رجب، عبير صبري، رياض الخولي، هبة مجدي، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، صبري فواز، وعدد كبير من النجوم.